【美股市況】俄烏局勢美國加強部署　道指跌310點 一度瀉逾800點　納指跌2.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局如常於美國時間9時開始，展開一連兩日的議息，議息結果將於香港周四凌晨3時公布，市場預期維持利率不變，並於議息後舉行記者會。市場同時寄望，若地緣危機升級，聯儲局會否繼續加息步伐。

市場觀望議息會議，及烏克蘭局勢發展，美股三大指數齊低開，道指低開逾300點，納指跌逾1%。

美股周二午市繼續下滑，科技股跌幅領先，銀行股及能源股有吸納。

本港時間今晨1時30分，道指跌310點，跌幅為0.9%，報34054點；納指跌367點，跌幅為2.6%，報13487點；標指跌80點，跌幅為1.8%，報4329點。

衡量市場恐慌程度的VIX指數連續第六個交易日上漲。周一該指數一度短暫升至2020年10月以來的最高水平。

美國10年期債息升升至1.78厘，2年期債息升至1.023厘。

歐洲股市周二反彈，泛歐指數Stoxx 600收升0.7%，英國富時100指數收報7371點，升1.02%；法國CAC 40指數收報6837點，升0.74%；德國DAX指數收報15123點，升0.75%。

美國表示準備制裁俄羅斯後，俄羅斯盧布再跌，美國同時準備支援歐盟的天氣然供應，以防俄羅斯供氣中斷，美國表示正在與液化天然氣供應商進行談判，以確保當前合同的靈活性，幾周將能夠利用庫存，以便保障冬季至春季的供應不受任何干擾。美股跌勢加劇，跌超過700點，納指跌近3%。

在局勢未明之際，烏克蘭決定，幫助國有食品糧食公司償還對中國的9600萬美元欠款。

Nvidia（美：NVDA）早段挫近3%，傳放棄收購ARM，巨企倘併購失敗，恐影響市場氣氛。

【NVDA】Nvidia據報擬放棄400億美元收購ARM

美股隔晚如坐瘋狂過山車，道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，道指收市升99點，納指升86點或0.63%。

【美股業績】強生第四季盈利增1.7倍 料今年新冠疫苗銷售額超過30億美元

美商務部表示，全球芯片供應短缺，料延續至2022年全年，採購商確定的半導體產品庫存中間值，已經從40天降至不足5天。

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收即市走勢︰

【02：02】美國銀行：24%標指成分股和42%的標普500指數科技股，正處於技術性熊市（較高位下跌20%）

【01：58】現貨鈀金升穿2,200美元關口，最新報每盎斯2,200.15美元

【01：49】美國國會眾議院多數派（民主黨）領導人Hoyer表示，對國會山將批准重大的稅收改革和開支計劃感到樂觀。

【01：48】通用汽車投資超過70億美元資金，在美國密歇根州4家製造工廠；

通用汽車（美：GM）表示，投資超過70億美元資金到美國密歇根州的4家製造工廠，以期加速推進在電動汽車產業領先其他競爭對手的計劃。 最新投資將創造4,000個就業崗位，並恢復1,000個工作崗位。 通用汽車將與LG能源投資26億美元到密歇根州Lansing電池工廠

【01：47】摩根士丹利CEO戈爾曼：美國聯儲局的財政政策，走在正確的道路上。如果到今年底，股票市場收盤接近持平，也不會感到驚訝。

【01：16】郭明錤：新一代MacBook Air或於今年WWDC推出

根據郭明錤預測，蘋果(美:AAPL)新一代MacBook Air機型或許將在今年的WWDC上正式發佈，也就是在2022年的第二或者第三季度上市。這次的MacBook Air可能會取消尾碼的「Air」，以MacBook作為全新的產品線標識，從某種意義上來說Air類產品可能會暫時消失，當然這也只是猜測。

【01：05】布蘭特原油期貨漲幅擴大至2%，報88.02美元。

【01：00】道指跌幅收窄至468點或1.4%，較早時一度急瀉818點，至低見33545點；納指跌410點, 跌幅2.97%

【00：50】紐約原油期貨漲幅擴大至2%，報85.02美元。

【23：07】納指跌幅擴大至3%，芯片類成分股ASML跌逾6%。

【23：00】道指跌719點，納指跌2.9%

【22：51】道指跌607點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。

【22：30】美股開市，道指低開391點，納指跌1.6%，標指跌1.3%。

【22：07】市場觀望議息會議，及烏克蘭局勢發展，道指期貨跌勢加劇，跌264點，跌穿34000關，納指期貨跌2%。

【20：15】道指期貨跌293點，納指期貨跌2%。

【18：44】道指期貨跌61點，納指期貨跌1.1%。歐股升幅擴大，德股升1.1%，法股升1%。

【17：22】道指期貨跌265點，納指期貨跌1.8%。

【12：28】道指期貨跌267點，報34097點；標指期貨跌49點，報4360點；納指期貨跌232點或1.6%，報14277點。

【11：17】【美股焦點】Meta發布全新人工智能超級電腦 有望成全球運算速度之最

【10：17】【鱷王觀點】達利奧：美國加息不會令現金及債券吸引 今年市場及經濟明顯下滑機會微

【08：55】【美企業績】IBM上季收入增長6%勝預期 股價盤後曾升6%

==以下1月24日（周一）股市==

地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，歐股挫逾3.8%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升。

即睇美股收市，SPDR標指ETF成交逾千億美元：

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道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。資金湧入債市及黃金避險，10年美債息報1.756厘，金價報1,841美元。

Netflix一度瀉11.6%，收市跌幅縮窄至2.6%。特斯拉（Tesla）曾挫10.9%，收市重上900美元關，僅跌1.5%，報930美元；蘋果微跌0.5%。

俄烏關係緊張，北約表示，增派船艦和戰機，加強歐洲東部的防衞能力，同時下命部隊待命。美國明確表示，正考慮增加在北約東部的軍事部署。

避險情緒升溫，美滙指數呈強，漲0.27%至95.9。金價造好，紐約期金收市升9.9美元，報1841.7美元。紐約期油收市跌1.83美元或2.15%，報83.31美元。倫敦布蘭特期油跌1.62美元或1.84%，報86.27美元。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果 蘋果微軟Tesla等科企業績期

【美國加息】聯儲局周四公布議息結果 一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

即市走勢︰

【02：21】美國眾議院議長佩洛西要求對全體成員就烏克蘭問題進行簡報

【02：13】納指跌幅收窄至2.8%，早段最多跌約4.9%。

【01：46】 俄烏局勢緊張 道指曾瀉逾1100點 納指一度挫4.6%

【01：27】美股新能源汽車板塊持續下挫，蔚來跌超15%，Rivian跌近14%，小鵬汽車跌超12%，特斯拉、小牛電動跌近10%，福特汽車跌近9%，理想汽車跌超8%，通用汽車跌超7%。

【01：26】美股英偉達跌逾10%，現報209.94美元。

【01：17】恐慌指數VIX急升35%， 衝上38.94高位，刷新2020年後期以來即市高位。

【01：15】道指跌逾1000點，成分股普跌。微軟跌逾6%，波音跌5.8%。

【00：52】 道指瀉915點，跌幅2.7%， 報33350點；納指挫545點，跌幅3.96%， 報13223點；標指跌120點，跌幅2.75%， 報4276點。

【00：41】歐洲股市普遍下跌；歐洲1STOXX 600指數收跌18點，跌幅3.8%，報456點；

德國DAX30指數收跌592點，跌幅3.8%，報15011點；

英國富時100指數收跌196點，跌幅2.6%，報7297點；

法國CAC40指數收跌280點，跌幅3.97%，報6787點。

【23：10】道指跌逾800點，納指跌近3.1%，標指跌近2.8%。

【23：06】道指跌667點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。Tesla（美：TSLA）跌8%、Nvidia（美：NVDA）跌6%，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）跌近2%。

【22：30】美股開市，道指跌518點，納指跌2.2%，標指跌1.7%。

【22：15】美股期貨跌幅擴大，跌穿34000關，低見33719點，最多跌438點，納指期貨跌2%。

【21：06】烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，跌114點，納指期貨跌0.8%。

【18：40】烏克蘭局勢緊張，歐股大跌，法股跌近2%，德股跌逾1.6%，俄羅斯MOEX指數急挫逾6%。

【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。

【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。

【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半 炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平 高位累挫逾五成

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

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責任編輯︰梁浩碩