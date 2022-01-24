【美股市況】俄烏局勢緊張　道指跌逾800點　納指急挫逾3.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

地緣局勢緊張，拖累環球市況，尤其是俄羅斯資金的持貨能力，不過，投資者同時留意超跌股份，可能成為吸納的機會。

烏克蘭局勢緊張，歐股跌幅擴大至超過3%，俄羅斯股市一度急挫一成，盧布急跌2%。美股開市急挫，道指低開逾500點，納指跌超過2%，早段跌幅繼續擴大。

【烏克蘭局勢】俄股滙急挫資金出逃 人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果 蘋果微軟Tesla等科企業績期

【美國加息】聯儲局周四公布議息結果 一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

即市走勢︰

【23：10】道指跌逾800點，納指跌近3.1%，標指跌近2.8%。

【23：06】道指跌667點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。Tesla（美：TSLA）跌8%、Nvidia（美：NVDA）跌6%，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）跌近2%。

【22：30】美股開市，道指跌518點，納指跌2.2%，標指跌1.7%。

【22：15】美股期貨跌幅擴大，跌穿34000關，低見33719點，最多跌438點，納指期貨跌2%。

【21：06】烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，跌114點，納指期貨跌0.8%。

【18：40】烏克蘭局勢緊張，歐股大跌，法股跌近2%，德股跌逾1.6%，俄羅斯MOEX指數急挫逾6%。

【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。

【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。

【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半 炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平 高位累挫逾五成

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

*買美股策略要調整 ARKK已玩完？《開市追揸沽》為你分析*【按此即睇】

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩