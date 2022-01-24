【內房危機】向中國海外出售廣州亞運城項目 雅居樂料錄近七億元收益

雅居樂（003383）公布，其全資附屬公司將向獨立第三方中國海外 （00688） 的附屬公司，出售合營公司廣州利合房地產開發的26.66%股權，涉及金額約18.44億元人民幣，而公司預計交易將帶來6.99億元人民幣收益，所用款項將用於公司的營運資金。

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根據公告，合營公司分別為廣州利合物業管理及廣州世佳裝飾的100%控股公司，廣州利合集團擁有位於廣州市番禺區石樓鎮廣州亞運城的土地使用權，物業為商住添合式綜合項目，總地盤面積達到251.1萬平方米。

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