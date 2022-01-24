  • 22°C
香港時間 : 2022124日 (一) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】向中國海外出售廣州亞運城項目 雅居樂料錄近七億元收益

股樓投資 12:35 2022/01/24

分享：

雅居樂（003383）公布，其全資附屬公司將向獨立第三方中國海外 （00688） 的附屬公司，出售合營公司廣州利合房地產開發的26.66%股權，涉及金額約18.44億元人民幣，而公司預計交易將帶來6.99億元人民幣收益，所用款項將用於公司的營運資金。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

根據公告，合營公司分別為廣州利合物業管理及廣州世佳裝飾的100%控股公司，廣州利合集團擁有位於廣州市番禺區石樓鎮廣州亞運城的土地使用權，物業為商住添合式綜合項目，總地盤面積達到251.1萬平方米。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝克迪, CFA

中國海外發展（00688） 雅居樂集團（03383） 港股 廣州市 番禺

上一篇文章

【業務重組】日本Ricoh兩招「重生」數碼相機業務：工房式生產 x 網店直銷

下一篇文章

【大行點睇】母公司斥資50億元人民幣增持 中移動股價蠢蠢欲動？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

[新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
[內房危機] 傳廣東省政府委託普華永道 審計佳兆業資產
內房危機] 傳廣東省政府委託普華永道 審計佳兆業資產
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款