【內房危機】禹洲不支付部分2022剩餘票據或發生違約　上周成功交換要約

▲ 禹洲公布，沒有支付於昨日到期的剩餘2022票據II的本金和利息，也不預期將支付於明日到期的剩餘2022票據的本金和利息。

禹洲 （01628） 公布，在仔細考慮其在持續惡化的房地產市況及境內對融資活動及現金結餘的監管不斷收緊的 形勢下的流動性狀況後，公司沒有支付於2022年1月23日到期的剩餘2022票據II的本金和利息，也不預期將支付於2022年1月25日到期的剩餘2022票據的本金和利息。禹洲股價無升跌，報0.7元。

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公司指，2022剩餘票據下將發生某些違約事件，但任何徵求同意票據或本公司發行的3億美元高級永續證券（股份代號：5287）下都不會發生違約事件。2022年票據II已於2022年1月23日退市， 2022年票據將於2022年1月25日退市。

禹洲上周交換要約及徵求同意已成功完成，於上周四（20日）發行本金總額約為4.53億美元的新票據，以交換本金總額約為4.77億美元的交換票據（由約2.66億美元的2022票據及約2.12億美元的2022票據II構成）。於上周五（21日），關於徵求同意票據（本金總額約為49.16億美元）的補充債券契約已生效，並對所有徵求同意票據的持有人具有約束力。



公司計劃與共持有本金總額約為1.05億美元的剩餘2022票據和2022票據II的持有人保持積極對話，冀盡快以與交換要約實質相同的條款重新啟動2022剩餘票據的交換要約。

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編輯：姚卓然

