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【電動車】傳雷諾、日產和三菱聯手　斥逾1,700億元開發電動車

科技 12:48 2022/01/24

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據《路透社》報道，雷諾汽車（Renault SA）、日產汽車（Nissan）和三菱汽車（Mitsubishi）三家公司預計在本周四（27日）宣布一項計劃，在未來五年內投資超過230億美元（約1,790億港元）用於開發電動車。（法新社）

隨著老牌汽車制造商面臨更多新競爭對手的壓力，以及預期市場需求已朝向電動車發展，法、日聯盟正尋求深化合作。據《路透社》報道，雷諾汽車（Renault SA）、日產汽車（Nissan）和三菱汽車（Mitsubishi）計劃將增加三倍投資額，以共同開發電動汽車（EV）。

【電動車】加州應對氣候危機　擬撥款61億美元推動電動車計劃

消息人士指，這三家公司預計在本周四（27日）宣布一項計劃，在未來五年內投資超過230億美元（約1,790億港元）用於開發電動車。該法日聯盟預計，到2030年將在五個共同平台的支援下，推出30多種新型電池電動車。

共享電池技術  制造成本減半

據悉，現時這三家公司組成的聯盟已開發並部署了四個共同電動車平台。其中一個平台支援日產即將推出的Ariya和雷諾的Megane電動車，另一個平台支援日產和其中國市場合作夥伴東風的廉價汽車，以及雷諾的Dacia品牌。另外兩個是用於微型車和輕型商用車的平台。消息人士稱，到十年計劃中期，該聯盟的目標是為雷諾的緊湊型電動車（compact EVs）部署第五個共同平台。

【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準

報道提到，預計這些汽車制造商將使用共同的電池和其他關鍵部件，並計劃在2030年前在法國、英國、中國和日本聯合投資生產共計220千兆瓦時的電池容量。通過標準化和共享電池，該聯盟有望將電池制造成本減半，同時亦有望分享到日產汽車一直開發的固態鋰離子電池技術。

消息人士表示，按照原定計劃，雷諾、日產和三菱的領導人本應在去年秋天在日本宣布這項計劃，但由於日本COVID-19確診個案的激增，該計劃被推遲到本周宣布。不過，日產汽車的發言人拒絕對這消息進行評論，雷諾和三菱的發言人亦沒有作出回應。

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責任編輯：陳卓賢

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