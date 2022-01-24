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【南韓疫情】新確診過半感染Omicron變種 連續3日破7000

環球社會熱點 12:32 2022/01/24

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受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，南韓新冠疫情轉趨嚴重。南韓政府周一（24日）表示，上周錄得新增確診者中逾半感染Omicron變種。南韓周日（23日）新增逾7,500宗確診個案，當地已連續3日新增逾7,000宗確診。南韓官員表示，深切治療部病床使用率低於2成，政府將調整醫療系統。

南韓單日確診再破7000 重推4人限聚令 【下一頁】

南韓中央災難安全對策第二次長全海澈周一表示，本月第3周新增確診中，50.3%患者感染Omicron變種，並指Omicron已成當地主流病毒株。上周平均每日新增近6,000宗確診，較前一周增加約5成，但重症患者減至418宗，深切治療部病床使用率低於2成，疫情仍控制在醫療系統承受範圍內。

南韓政府周一表示，前一日當地新增7,513宗確診個案，雖較上周六（22日）少116宗，但按周增3,656宗，當地已連續3日錄得逾7,000宗確診個案。周日確診個案中，7,159宗屬社區感染個案，63.8%來自首都圈。同日新增25人染疫離世，南韓累積共6,565確診者死亡，平均致死率達0.89%。

南韓增12宗Omicron變種確診 教會存爆疫隱憂 【下一頁】

全海澈表示， 政府將調整醫療系統，交由普通醫療機構主力接收新冠確診者。《韓聯社》報導，南韓全國衛生站篩查所將主要檢測高危人群，盡力減少重症及死亡人數。當局將從本周三（26日）起，對Omicron變種已成主流病毒株的光州市等4地民眾進行快速測試，並將全國已接種疫苗確診者隔離時間由10日減至7日。

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責任編輯：李俊儀

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