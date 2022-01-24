【大行點睇】母公司斥資50億元人民幣增持 中移動股價蠢蠢欲動？

中移動（00941）公布，其控股股東及實際控制人中國移動集團，在上周五（21日）在上海交易所增持公司A股股份近1,232萬股，涉及金額達到7.1億元人民幣，佔公司已發行股份總數約0.058%。

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另外，中國移動集團計劃在今年1月21日至12月31日期間，增持公司A股股份，預計金額達到30億至50億元人民幣，增持行動未設置價格買入範圍，將根據股價波動及市場情況實行增持計劃。

中移動今日中午收報52.15元，升1.8%。

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