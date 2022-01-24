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【名家看法】新興市場之父麥樸思：避開投資中國不合理　中港股可追落後

股市 12:22 2022/01/24

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【名家看法】新興市場之父麥樸思：避開投資中國不合理　中港股可追落後

中國去年重錘整頓科技等行業，不少外資對投資中國失去信心。「新興市場之父」、Mobius Capital Partners創辦人麥樸思（Mark Mobius）接受本報專訪時認為，中國要打破市場壟斷，引入競爭，這種扶持中小企的做法很好，相信長遠對中國市場發展是有利的，而且中國是全球最大經濟體之一，避開投資中國並不合理，「現時不少公司在中國市場做得很好，當地充斥大量投資機會」，更重要是中國一直歡迎外資投資。

麥樸思：監管新政不利重磅科技股

不過，麥樸思承認，中國科技監管會對重磅中資科技股的盈利造成結構性影響，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 的業務模式是建基於壟斷性地位，例如在阿里平台購物要用支付寶，故監管新政不利重磅科技股，因此投資科技股時，應該選擇中小型科技股，特別是那些負債少、擁有盈利能力的個股。

富蘭克林周文輝：籲投資部署較短綫、避三類公司【下一頁】

「很多科技股的回報都很高，現金流強勁，每股盈利亦不錯，現時市場對科技的需求與日俱增，所以這些科技股的股價表現料不俗，但若是那些股價建基於未來盈利憧憬的科技股，則要小心。」

麥樸思相信，中國股市可復甦，中國政府致力將經濟穩住，經濟將重拾增長，因此相信中港股市今年可以反彈，偏好軟件、硬件、教育及消費股，「中國消費市場相當龐大，希望能捕捉當中的消費贏家。」

全文可看：麥樸思：加息無憂 中港股追落後

麥樸思選股策略：不願做好「ESG+C」公司 絕不投資

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此即睇】 

相關文章：【美國債息】麥樸思：市場低估通脹風險　美國債息會更高

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 支付寶 新興市場 中國市場

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