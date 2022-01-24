【業務重組】日本Ricoh兩招「重生」數碼相機業務：工房式生產 x 網店直銷

理光影像（Ricoh Imaging）宣布，將從2022年4月1日起，重組數碼相機業務的生產及產品銷售系統，以進一步加強旗下賓得（Pentax）相機及理光（Ricoh）相機的吸引力，據了解相關安排暫時只會在日本市場推行，但不排除未來會擴展至其他地區。

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理光影像的行政總裁赤羽昇（Noboru Akahane），近日在該公司發表的《理光影像將重生》新聞稿中指出，他們將會充分利用數碼的方式直接連結客戶，並通過「工房式」的生產方法，以期在未來日子成為有價值的品牌。他指出，傳統的量產並通過分銷網絡進行銷售的方式，已愈來愈難適應數碼相機的市場環境變化，理光未來將直接改為在網店進行直銷，以提高業務營運效率。

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理光影像現時旗下的數碼相機產品線，主要包括賓得數碼單反相機及理光 GR 系列數碼輕便相機。理光影像透露，賓得將會更為聆聽用家意見，通過線上及線下的方式，從產品規劃階段就與用家溝通，配合工房式的生產，讓用家擴大自訂相機設計的範圍。至於理光 GR 系列就會繼續堅守抓拍（Snapshot）相機的理念，並通過社交媒體及線下活動，加強與 GR 社群的聯繫。

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責任編輯：嚴浩文