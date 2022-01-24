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約翰遜下台聲不斷 英超賽場上飄標語

環球社會熱點 12:17 2022/01/24

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英國首相約翰遜因前年封城期間的派對事業，備受下台壓力。周末舉行的英格蘭超級足球聯賽中，有組織發起抗議活動，於球場上空展示抗議標語，要求約翰遜要就事件下台。組織發起的網上聯署中，亦獲得近8萬人支持。

約翰遜醜聞調查報告將出爐 藍韜文：或不公開完整內容 【下一頁】

英國政壇再傳醜聞 工黨副黨魁被揭私會已婚男黨友 【下一頁】

上周六（22日）舉行的兩場英超聯賽中，賽事中途在列斯聯 （Leeds United）及曼聯（Manchester United）的主場上方，分別有飛機拉起「迫他離開」（Boot Him Out!）的標語，點名要求首相約翰遜（Boris Johnson）下台，後方附上聯署要求下台的網址。

英國組織Open Britain在Twitter承認發起抗議活動，表明英國不再需要約翰遜作為首相，現在是時候請他下台，揚言自家聯署網站正是達成目標的手段。根據網站數字，現時多達接近8萬民眾已參與聯署，要求約翰遜下台。

約翰遜早前承認，曾在2020年5月與妻子於首相府出席，一場規模達數十人的派對，引起保守黨內反彈，甚至有意發起不信任動議。政府高級官員格雷（Sue Gray）負責調查派對門事件，預計本周發表報告，勢將決定約翰遜仕途的命運。

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責任編輯：吳漢培

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