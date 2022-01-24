▲ 【bitcoin】比特幣高位回吐近半 炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

比特幣bitcoin價格反覆向下，首個接納比特幣為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多趁機買入更多比特幣。薩爾瓦多總統Nayib Bukele在Twitter表示，上周斥1500萬美元買入410個比特幣，更指部分人以廉價沽售比特幣。市場估計，隨比特幣價格回落，薩爾瓦多炒賣比特幣，現時帳面已蝕千萬美元。

Bukele粉絲指，若比特幣價格持續向下，Bukele可能不是唯一一個考慮去麥當勞打工的知名比特幣投資者，以賺取最低工資。Bukele為回應粉絲言論，於Twitter上發布一張自己身穿麥當勞制服的照片。

據Coindesk報價顯示，比特幣現處約35450美元，過去24小時升1.22%，曾低見34630美元。以比特幣現價計算，已較去年11月高位68789.63美元，回落約48%。

彭博估計，薩爾瓦多現時持有的比特幣至少約1801個，總值約6600萬美元。

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