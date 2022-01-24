【網絡監管】定向廣告將消聲匿跡？　《數碼服務法》進一步限制科企追蹤用戶數據

▲ （法新社資料圖片）

上周二（18日），美國民主黨提出新法案，主張禁止Facebook和Google等社交平台追蹤用戶行為來投放廣告。歐洲議會最近也為網絡監管提出《數碼服務法》，並於日前初步通過，期望能進一步加強對大型互聯網公司經營活動的監管。違反政策的公司，或面臨高達其全球收入6%的罰款。

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據外媒《The Verge》報道，歐洲議會上周四（20日）以 530 票贊成、78 票反對和80票缺席，通過《數碼服務法》的初稿，該法案旨在遏制大型科技公司，如Google、亞馬遜（Amazon）和Meta的子公司Facebook等平台追蹤式廣告行為。

法案內容包括，禁止以性取向、種族和宗教等敏感信息用於定向廣告、平台用戶可以自由選擇取消追蹤、限制平台利用數據優勢，未經允許向用戶發送定向廣告，和要求這些公司加強對平台上非法内容，如仇恨言論或假冒商品的審查等。而有關《數碼服務法》的具體討論將於本月31日繼續進行。

另外，初步通過的法案更包括議會上月通過的兩項條例，分別為禁止針對向未成年用家使用定向廣告和黑暗模式（Dark Patterns），即運用各種手段和技巧，操控和誤導用戶作出原本不會想做的操作，藉此達到商業盈利目標 。違規公司或面臨高達其全球收入6%的罰款。

荷蘭政治家兼議會議員Paul Tang在法案通過後於Twitter表示，歐洲議會以絕對多數通過了《數碼服務法》是一場由左翼到右翼都支持的大勝。

▲ （官方Twitter截圖）

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責任編輯：文睿

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