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【美國疫情】福西料Omicron疫情 下月中有望見頂

環球社會熱點 12:10 2022/01/24

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Omicron變種於美國等地引發新一波疫情，但華府傳染病專家福西對美國疫情感到樂觀，預計美國大部分地區疫情料將於下月中見頂。但福西表示美國新冠疫苗接種率低的地區，住院率或仍然高企。

【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron 【下一頁】

Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周日（23日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，他們留意到南非、英國、以色列、美國東北部、新英格蘭 （New England）及中西部上游各州，疫情已見頂並開始呈下降趨勢。

福西表示美國南部及西部州分的確診個案繼續上升，但認為按照他們在其他地區留意到的疫情趨勢，相信美國全國各地疫情將陸續見頂。

他形容疫情似乎正朝著正確方向發展，很有信心大多數州分的疫情能在下月中之前見頂。

福西表示雖然Omicron變種引發的疾病嚴重程度似乎較其它變種更低，但仍不能忽視人們染疫後住院的風險，尤其是尚未接種疫苗人士。

他警告美國新冠疫苗及加強劑接種率低的地區，住院數字將會繼續上升。他強調近期研究數據顯示，接種加強劑有效減低民眾感染Omicron變種後住院或出現重症的風險。

【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證 【下一頁】

當被問及人們將來如何應對新冠疫情時，福西表示希望感染水平可低於他所提及的控制區域。福西認為控制病毒代表社會仍未能徹底根除病毒，但基於感染率下降至相對很低的水平，人們屆時可將其歸類為可共存的一般呼吸道感染病毒。

部分美國人接種第3針新冠疫苗已經5個月，但福西指科學家仍在研究第3針疫苗的保護力，因此無法確定會否建議民眾接種第4針。

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責任編輯：鄭錦玲

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