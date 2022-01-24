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中國恒大3333股價一度大漲1成升穿2元　內房股點睇？

股市 12:10 2022/01/24

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中國恒大系人事變動，市傳有國資背景人士即將加入董事會，或有助恒大進行債務重組。受消息刺激，今早中國恒大 （03333） 曾大漲一成升破2元。上周內地「雙降」市場報價利率（LPR），是否有利整體弱勢的內地房地產市道？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有何看法？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**【按此-附time code】

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27：33 - ET一周開倉：金沙 （01928） 、恒隆地產 （00101） 、Netflix（NFLX.US）

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33：15 - 觀眾問股：友邦 （01299） 值得持有？落車位在哪？出業績才見真章？

36：50 - 今年沽空名單：SaaS股、微盟 （02013） 、平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 、創科實業 （00669） 、小米 （01810）

38：56 - 觀眾問股：港股今年冇運行？GX恒生高股息率 （03110） 點睇？

41：57 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 14.2元有少量貨  值得再入嗎？

44：44 - 觀眾問股：地產股短？點睇？ 憧憬疫情緩和可追入落後的地產股及收租股？ 新世界發展 （00017） 32.7元有貨點睇？

47：25 - 觀眾問股：恒基 （00012） 33.7元買入上望多少？

48：40 - 觀眾問股：中國鐵建 （01186） 5.6元買入前景點睇？今年可望一成升幅？安全落車位在哪？

50：39 - 觀眾問股：建滔 （00148） 38.8元買入  上星期發盈喜短？可以上40元前頂位嗎？

51：17 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 持貨要離場？ 車股未見起色已熄火？

54：48 - 今年投資難度更高

57：09 - 觀眾問股：普拉達 （01913） 56元有貨點做？仍看好名牌銷售嗎？

59：55 - 觀眾問股：中海油田服務 （02883）  7.5元持有怎部署？

1：02：42 - 消息股：保利協鑫 （03800） 、國泰航空 （00293） 、長城汽車 （02333） 、復星醫藥 （02196） 、思摩爾 （06969） 、中石化服務 （01033） 、中海油田服務 （02883） 、康龍化成 （03759） 、新東方在？ （01797）

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