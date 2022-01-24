約翰遜醜聞調查報告將出爐 藍韜文：或不公開完整內容

英國政府高級官員正就首相約翰遜的派對門事件進行獨立調查，報告料最快本周出爐。英國副首相藍韜文周日（23日）接受訪問時，拒絕證實會公開獨立調查報告所有內容，指會由約翰遜決定具體公開細節。

約翰遜妻捲入派對門 封城邀密友訪首相府聚會 【下一頁】

藍韜文（Dominic Raab）周日接受BBC訪問時，被問及公眾能否完整詳閱獨立調查報告全文時，表示會由約翰遜（Boris Johnson）決定公布報告的內容，強調過程完全透明，約翰遜其後返回下議院發表聲明，交由議員監察。

但藍韜文拒絕證實約翰遜會公開所有報告內容，僅表示當局已汲取教訓，強調調查方式將清晰透明，讓民眾得悉真相。

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有外媒指高級官員格雷（Sue Gray）同時調查約翰遜妻子西蒙玆（Carrie Johnson）在封城期間於首相府接待密友；藍韜文拒絕透露格雷是否調查此事，但同意如果證實約翰遜誤導議會，他將面臨下台。

此外，英國前首相白高敦（Gordon Brown）亦指，只要約翰遜一日在位，醜聞會接連不斷，他很可能因醜聞而終結仕途。

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責任編輯：郭麗明