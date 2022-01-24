  • 21°C
香港時間 : 2022124日 (一) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜醜聞調查報告將出爐 藍韜文：或不公開完整內容

環球社會熱點 11:49 2022/01/24

分享：

英國政府高級官員正就首相約翰遜的派對門事件進行獨立調查，報告料最快本周出爐。英國副首相藍韜文周日（23日）接受訪問時，拒絕證實會公開獨立調查報告所有內容，指會由約翰遜決定具體公開細節。

約翰遜妻捲入派對門 封城邀密友訪首相府聚會 【下一頁】

藍韜文（Dominic Raab）周日接受BBC訪問時，被問及公眾能否完整詳閱獨立調查報告全文時，表示會由約翰遜（Boris Johnson）決定公布報告的內容，強調過程完全透明，約翰遜其後返回下議院發表聲明，交由議員監察。

但藍韜文拒絕證實約翰遜會公開所有報告內容，僅表示當局已汲取教訓，強調調查方式將清晰透明，讓民眾得悉真相。

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？ 【下一頁】

有外媒指高級官員格雷（Sue Gray）同時調查約翰遜妻子西蒙玆（Carrie Johnson）在封城期間於首相府接待密友；藍韜文拒絕透露格雷是否調查此事，但同意如果證實約翰遜誤導議會，他將面臨下台。

此外，英國前首相白高敦（Gordon Brown）亦指，只要約翰遜一日在位，醜聞會接連不斷，他很可能因醜聞而終結仕途。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 【按此即睇】 

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證
今日
【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證
美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭
今日
美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
今日
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
英國政壇再傳醜聞 工黨副黨魁被揭私會已婚男黨友
今日
英國政壇再傳醜聞 工黨副黨魁被揭私會已婚男黨友
愛爾蘭兩男為呃退休金 竟強拖屍體入郵局？
今日
愛爾蘭兩男為呃退休金 竟強拖屍體入郵局？

你可能感興趣

【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證
今日 11:06
【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證
美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭
今日 10:59
美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
今日 10:55
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
政治 醜聞 網絡熱話 約翰遜 英國 下台

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間12:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間12:00）
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種
Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種
【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種
【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款