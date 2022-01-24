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【在家工作】港府要求政策局和部門盡可能安排僱員在家工作

Hot Talk 11:42 2022/01/24

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【在家工作】港府要求政策局和部門盡可能安排僱員在家工作

香港第五波疫情發現Omricon、Delta變種病毒社區傳播，感染病例未能大幅壓縮下，港府最新宣布政府僱員在家工作方針。港府表示，公務員事務局發出指引，從1月25日（周二）起實施僱員特別上班安排，要求政策局和部門在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的前提下，按其運作需要推行特別上班安排，減少辦公地點同一時間員工的數目，包括可安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。

港府發言人呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸。

一文看清銀行營業時間 滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、滙豐渣打籲葵涌邨員工在家工作，可見【下一頁】

港府表示，個別部門或會因此暫時減少為市民提供部分公共服務，並會就有關服務的最新安排作出公布，希望市民理解。

港府建議，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式。

*憧憬疫情有望今年底完結？重溫《開市追揸沽》為你分析市場形勢*

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【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作

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