【券商點睇】工銀國際稱垃圾發電行業穩定增長 平價時代即將來臨

2022年，在各城市的垃圾分類回收利用率與政府目標仍有一定距離下，工銀國際相信環衛服務營運商將在垃圾分類機制的完善下獲得更多項目。雖然目前垃圾發電的競爭性配置電價仍未清晰，但該行認爲垃圾發電行業的平價時代將即將來臨。

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國家發改委，財政部和能源局在2021年8月共同發布了《2021年生物質發電項目建設工作方案》。在2021年前已開展建設工作，並在2022年前併網的生物質發電項目仍可使用標桿電價。競爭性配置項目納入補貼名單將按項目補貼退坡幅度排行。假設垃圾發電項目10% 的資本金回報率，工銀國際測算2021年垃圾發電競爭性配置項目最多能達到1.6吉瓦。

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雖然競爭性配置項目的電價仍然是未知數，這視乎營運商上報的項目補貼退坡幅度，但工銀國際認爲平價時代將與風電、光伏行業一樣在可預見的未來出現。此前定下的「十四五」完結時焚燒運營能力每日80萬噸的目標， 與2020年底城鎮生活垃圾焚燒運營能力每日67萬噸相比，該行預計中國的垃圾發電運營能力將在2020至2025年以 4%的年複合增長率發展。

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記者：林衛