【名家論市】交銀國際洪灝發表最新報告 恒指正處長期重要拐點

交銀國際研究部主管發表最新報告指，恒生指數似乎在其 175 個月指數移動平均綫（ ExMAV ）上找到支持。與上一份報告《香港開始顯示深度配置價值》中提及恒指的深度配置價值，以及 22000至23000點應該是恆指底部區間的結論不謀而合。報告稱，自2016 年以來，該行開啟了對於中國經濟周期的量化研究。據研究發現，中國經濟短周期的波長約為每3 至4年，並相互交織在一起形成波長更長的中周期。當經濟周期轉向時，不同經濟部門的宏觀變量同時地、有規律地、按照一個潛在的韻律同步波動。例如，175個月大致相當於由四個波長為3.5年的短周期組成的波長為14年的中周期。

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雖然現階段看好港股似乎有些不合時宜，尤其是在市場被悲觀情緒深深籠罩之際，然而港股的基本面實情有著向好的變化。報告中提及，該行最近與一家香港上市的、國內大型房企的管理層的電話會與充斥於新聞頭條的悲觀論調形成了鮮明對比。管理層表示，其公司項目正在按計劃銷售，現金回籠強勁，有足夠的現金償還到期的美元債務，並且其國內淨負債很少。同時，公司還計劃使用資產負債表上的一些閑置現金以提前償還債務。上周，港股市場的內地房企股票迎來強勢反彈，勢頭之猛甚至包括那些因美元債務不堪重負而陷入困境的開發商。

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科網股方面，國內網絡輿情的風向可以讓大家對監管壓力窺見端倪。中央電視台最近播出了一部名為《零容忍》的系列紀錄片，作為反腐運動的一棋，但央視並未直接提及任何大型科技公司。而互聯網上曾鋪天蓋地的、關於科技公司的負面標題似乎也有所減少。

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記者：林衛