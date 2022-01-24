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【異動股】新東方在線彈高12%　中期虧損收窄至約4億人幣　僱員大幅減少逾八成

股市 11:29 2022/01/24

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新東方在線彈高12%　中期虧損收窄至約4億人幣　僱員大幅減少逾八成

新東方在綫 （01797） 公布，截至去年11月30日止中期按非國際財務報告準則計量，經調整虧損約4.1億元（人民幣．下同），較2020年同期的蝕6.6億元虧損收窄38%。新東方在綫今日逆市彈高12.3%，報5.19元。

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公司期內總營收約5.74億元，跌15.3%，虧損約5.44億元，較2020年虧損約6.74億元有所收窄。

中國去年就教培行業發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱雙減政策）。新東方在綫表示，K-12教育分部總減少19.7%至2.7億元。公司指，將不會就K-12分部接收 任何新付費學生，並於2022財年末之前逐漸終止K-12業務的招生。未來公司朝大學教育、海外備考、直播商務業務等方面發展。

值得留意的是，期內新東方在綫有1,224名全職僱員及679名兼職僱員，較2020年同期的7,588名全職僱員及5,756名兼職僱員大幅減少，意味全職僱員及兼職僱員合共累減達85.7%。

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編輯：姚卓然

港股 教育股 教育行業 新東方在綫（01797）

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