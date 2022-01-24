【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠

▲ 美國商務部長Gina Raimondo對Intel這項計劃表示讚同，「Intel的工作對我們重建美國的芯片制造能力，以及支援美國經濟活動的各種高薪工作至關重要。」（法新社）

新冠疫情造成的勞動力不足及航運延誤，已持續惡化全球芯片短缺問題。世界第二大半導體公司英特爾（Intel）日前公布，將在俄亥俄州建設兩個尖端芯片工廠的初步投資計劃，金額涉及逾200億美元（約1,550億港元）。

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據外媒《Gurufocus》報導，這項投資將有助Intel提高產量，以滿足市場對先進半導體的持續增長需求，同時為Intel新一代的創新產品提供動力，並作為該公司IDM 2.0戰略的一部分，滿足代工客戶的需求。

提供7.8億元建立人才管道

另一方面，為支援新工廠發展，Intel亦承諾會與教育機構合作並提供1億美元（約7.8億港元）的資金，以在該地區建立人才管道並加強研究計劃。

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Intel首席執行官Pat Gelsinger表示：「這項計劃標誌著Intel正恢復美國半導體制造業的領導地位。」這項投資將有助建立一個更有彈性的供應鏈，並確保在未來幾年內能可靠地獲得先進的半導體。他強調，Intel正在將領先的能力和產能帶回美國，以加強其在全球半導體行業的主導性。

創造逾萬個工作職位

美國商務部長Gina Raimondo對Intel這項計劃表示讚同，「Intel的工作對我們重建美國的芯片制造能力，以及支援美國經濟活動的各種高薪工作至關重要。」

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責任編輯：陳卓賢