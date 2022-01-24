【經濟預測】中國應加強政策力度避免過度放緩 智庫料今年經濟增速約5.3%

中國社會科學院宏觀經濟研究智庫和經濟日報中國經濟趨勢研究院聯合發布報告稱，預計今年中國經濟實際按年增速約為5.3%，高於過去兩年平均增速，表明經濟繼續處於恢復態勢，但受疫情影響仍將低於潛在增長率，宏觀經濟運行仍處於有效需求相對不足、產出缺口為負的狀態。報告指出，經濟增速過度放緩的風險需引起高度重視，短期可能使得原本某些潛在的風險加速暴露，結構性矛盾也將表現得更為突出，應避免經濟增速過度放緩。

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2022年增長下行壓力有所加大，上半年穩增長任務較為突出；因此要適度加大宏觀政策逆周期調節力度，政策發力適當靠前，同時做好跨周期調節，注重加強各項政策之間的協調聯動。報告指出，應繼續保持適當的赤字規模，支出節奏適當前移，實施新的減稅降費政策；並提高地方政府專項債發行與「十四五」重大投資項目匹配度，提高地方債發行和使用效率。

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同時，穩健的貨幣政策要靈活適度。上半年貨幣政策在堅持穩健基調的基礎上，邊際上可適度寬松，保持實體經濟流動性合理充裕；也要做好重點領域風險防範化解工作。針對發達國家宏觀政策調整對中國可能產生的外溢效應進行沙盤推演，提前準備政策預案。要審慎做好房地產市場穩房價、穩預期、穩投資工作，保持房地產市場持續平穩健康發展。

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記者：林衛