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【新冠疫苗】第4針增長者重症保護力 或月內取消綠色通行證

環球社會熱點 11:06 2022/01/24

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以色列早前為應對新冠肺炎Omicron變種病毒傳播，宣布為長者接種第4針新冠疫苗。以色列衛生部周日（23日）表示，長者接種第4針疫苗後，重症保護力可提升3倍。以色列衛生部同時亦指，接種第4劑疫苗亦可提升感染保護力。以色列媒體報道，當地政府正考慮取消綠色通行證防疫措施。

第4針疫苗未夠防感染Omicron 以色列初步研究 【下一頁】

以色列衛生部分析40萬名在最少4個月前接種第4針疫苗，及60萬已接種第3針民眾數據後指，60歲或以上長者接種第4針後，重症保護力可提高3倍，而感染保護力則可提高2倍。衛生部強調，研究專家之前曾在需同行評審的《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表論文，是次研究數據分析方法和前者類似。

以色列媒體Walla news新聞網報導指，政府健康專家小組周日晚上建議，本月底徹底取消綠色通行證措施。以色列愈來愈多專家指，新一波Omicron變種疫情確診者中不乏近期接種疫苗人士，令綠色通行證措施變得過時。《以色列時報》指，當地官員正考慮取消。

以色列研究：打第4針輝瑞疫苗後1周 抗體增至5倍 【下一頁】

以色列過去數月一直實施綠色通行證措施，僅限過去6個月內曾接種疫苗人士及康復者，或持有72小時內有效的病毒陰性檢測證明人士，進入大部分公共場所。

上周以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）研究人員發表一項初步研究結果指，雖然第4針疫苗提升血液中的抗體水平，但仍未足預防感染Omicron變種。

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責任編輯：李俊儀

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