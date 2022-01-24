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美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭

環球政治 10:59 2022/01/24

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烏克蘭局勢繼續緊張，英國更指控俄羅斯試圖於烏克蘭扶植親莫斯科勢力，來取代現任烏克蘭政府。而美國憂慮俄羅斯入侵烏克蘭，下令美國駐基輔大使館職員的所有家屬離開當地。

英國指俄羅斯擬扶植親莫斯科政權 取代烏克蘭政府 【下一頁】

美國國務院周日（23日）表示，駐基輔使館人員家屬必須離開烏克蘭。國務院又表示非必要使館人員，也會由政府承擔離開烏克蘭所需費用。

不過國務院強調美國駐基輔使館維持開放，因此今次行動不構成撤離。美方也表示已考慮上述措施一段時間，安排使館人員家屬離開並不代表美方對烏克蘭的支援減少。

美國國務院指尤其是烏克蘭邊境一帶、克里米亞及俄方控制的烏克蘭東部安全狀況難以預測，更可能隨時惡化，而包括基輔在内的烏克蘭各地示威活動有時會演變成暴力衝突。

國務院又指俄羅斯軍事行動再加上疫情方面的威脅增加，敦促美國國民避免前往烏克蘭。美方又指犯罪及内亂情況使烏克蘭部分地區的風險提升，敦促在烏克蘭的美國人要更加謹慎。

美國公民抵達或計劃長期居留外地時，無需向美國駐當地大使館登記，而國務院則拒絕透露當局估計目前逗留在烏克蘭的美國人數字。

【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種 【下一頁】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上周五（21日）於瑞士日内瓦會晤，但未能於烏克蘭邊境問題上取得進展。

布林肯周日警告俄羅斯一旦入侵烏克蘭，美國及盟國會作出迅速、嚴厲且一致的反應。他敦促俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）必須在首選的外交及對話途徑、俄羅斯侵略行動帶來的嚴重後果之間取捨。

布林肯指美方基於與歐洲盟友及合作夥伴進行的多次磋商，有信心可迅速應對俄方的侵略行動，但無表明會否派美軍到當地應對。

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責任編輯：鄭錦玲

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