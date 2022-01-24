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【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron

環球社會熱點 10:55 2022/01/24

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新冠肺炎Omicron變種病毒持續肆虐全球，歐洲多國情況更是嚴峻。世界衛生組織表示，Omicron領導疫情走向新階段，可能是歐洲疫情的終點，預計3月時歐洲6成人感染Omicron。美國傳染病專家福西亦表示，美國確診近來明顯減少。

歐洲多地有反疫苗護照示威 未見嚴重衝突 【下一頁】

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周日（23日）表示，現時Omicron正肆虐歐洲，加上疫苗持續接種，當地可能出現短至數周，長至數月的全球免疫，歐洲非常可能正邁向疫情終結階段。

克魯格指出，歐洲3月時可能有60％人已經感染Omicron，並預計年底前新冠肺炎可能再次出現，但不會再是疫情級數。不過，克魯格亦表明，暫時要把新冠疫情稱為風土病依然是為時尚早，指其他新冠變種病毒亦可能出現。

歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Control）上周曾指出，Omicron已是歐洲主流病毒。克魯格表示，現時防疫需著重在減輕醫院負擔，減少阻礙學校及經濟及加強保護高危族群，而非實施停止病毒傳播的措施。

Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種 【下一頁】

歐盟內部市場專員布萊頓（Thierry Breton）表示，現有疫苗或足夠應對未來出現的新變種病毒，並點名mRNA技術生產的疫苗，只需稍作修改便足以對應新變種病毒。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）同樣認為，疫情可能走向終結，表示美國部分地區上周的確診個案明顯減少。若確診減少情況持續，福西指美國整體疫情將迎來轉變。

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責任編輯：吳漢培

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