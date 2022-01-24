【人事變動】恒生數碼銀行主管鄭維章據報請辭

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【開市追揸沽】港股再試二萬五？旅遊規劃出台偷步炒（附time code）
恒生銀行 （00011） 近期多名高層變動，據本報傳媒引述消息，恒生數碼銀行主管鄭維章已請辭，2月底離任，傳聞將投身銀行以外作其他發展。鄭維章加入恒生銀行約5年，也是繼集團風險監控總監楊志良跳槽至星展香港，財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺2月1日退休，恒生另一名離任高層。
據報，恒生現正就相關職位作公開招聘。
報道指，恒生銀行於2017年才新增數碼銀行主管一職，屬集團Band 2高管級別，鄭維章加盟擔任此職位至今。他過去曾任職TOM集團 （02383） 策略規劃及業務發展總經理、保險公司Aviva亞洲數碼董事總經理。
恒生近期捲入人事管理風波，去年底有員工發起匿名投訴信，致函去年上任行政總裁的施穎茵，指近年大量由同系滙豐 （00005） 內部轉職至恒生的員工，享有特權並「搞山頭文化」，令部分分區人手顯著流失，恒生當時向外稱知悉函件，並按內部程序跟進。
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