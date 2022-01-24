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【Fintech】數碼港財管初創增四成　大數據管理財富成趨勢

Hot Talk 10:43 2022/01/24

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（左起）AQUMON行政總裁兼聯合創辦人雷春然、StashAway香港區董事總經理梁穎瑩、LORA首席執行官兼聯合創辦人張永經，以及數碼港首席公眾使命官陳思源。

智能平台投資近年急速冒起，運用大數據來管理財富為發展趨勢，數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港財富科技初創企業由2020年底42間增加至2021年底的60間，增幅達四成，並相信未來會繼續增長。

【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平　高位累挫逾五成

陳思源相信未來金融科技發展空間巨大，2020年底，香港資產及財富管理業務管理資產按年升21%至逾30萬億元，又預料至2025年全球資產管理規模料升至逾145萬億美元。他指，財富管理科技主要從兩方面發展，一是直接面對客戶，給予客戶投資建議；二是向金融機構提供服務，再由金融機構提供服務予最終用戶，即是Business to Business to Customer（B2B2C）方式，而AQUMON、StashAway、LORA Technologies是其中的一份子。

三初創設AI平台助增投資勝率

AQUMON現時主要的投資組合包括ETF組合和主題股票組合。AQUMON行政總裁兼聯合創辦人雷春然指，公司透過大數據、算法等方式建立投資模型，並以Robo-advisor-as-a-Service（RaaS）為個人、銀行等機構投資者提供投資建議及買賣股票和ETF服務。雷春然指：

「投資產品推出6年，當中5年錄得正收益，當中90%以上的客戶均錄得正回報」。

AQUMON目前遍佈大中華地區，2021年首季經其平台尋求投資建議的資產達60億元，為中國位列第一。此外，公司亦打入超過100間金融機構，包括華夏基金（香港）、中銀國際、友邦、工銀亞洲等大型企業。雷春然表示，亞洲財富主要集中在大型銀行，如果要接觸用戶，就一定要接上大型銀行，目標未來擴展至1000萬人，並相信強積金（MPF）是公司未來的機會。

另外，新加坡為發源地的StashAway是唯一一間業務遍受亞洲的五個地區的初創企業，其管理資產逾10億美元。該公司的香港區董事總經理梁穎瑩表示，公司採用ERAA（Economic Regime Asset Allocation Model）投資框架，用經濟增長和通脹狀況來作投資準則，並設有不同的風險組合。她指：

「其投資模型早在去年7月已監測到美國經濟出現高通脹狀況，目前通脹更蔓延至亞洲，組合會加入抗通脹債券，並調低長年期債券比重。」

另外，StashAway亦將風險量化，化成「stashaway risk index」，在不同經濟環境之下，監測市況，保障投資者減少虧損機會。公司表示，未來將推出更多主題式投資組合，如人工智能（AI）、消費、醫療等，並即將在港推出可持續發展或環境、社會和管治（ESG）投資組合。

至於LORA Technologies通過其研發的系統，利用人工智能（AI）協助投資者揀選適合的個股，以及自動管理風險。 LORA研發的AI引擎，將海量的數據，包括股票圖表、 財務報表，進行精準分析，並根據個別客戶的投資經驗而推薦合適的股票。該投資系統又會按不同方式進行交易，如區間交易和趨勢投資，當中更可加入投資時期。

LORA首席執行官兼聯合創辦人張永經表示，該算法模型是採用大型銀行的風險控制模型，特別是用在交易衍生產品所延伸出來的，系統會配合市場波動，分注買、分批沽從而減低虧損。他指，AskLORA手機應用程式目前仍是Beta測試階段，正等待牌照批出。

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編輯：姚卓然

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