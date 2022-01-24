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【名家看法】富蘭克林周文輝：港股今季或跑輸環球　籲投資部署較短綫　避三類公司

股市 10:15 2022/01/24

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富蘭克林周文輝：港股今季或跑輸環球　投資部署宜較短綫　避三類公司

通脹、加息及Omicron變種病毒仍纏繞市場下，富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）副總裁周文輝接受本報專訪時表示，繼續長倉股票，但美股已出現較長的升浪，加上今年盈利增長放緩，料美股今季回調機會較大，近期已減持，希望可在低位重新吸納。而港股雖然估值便宜，但未看到正面催化劑，包括國際貿易、人口流動或物流改善，估計今季會跑輸環球，下半年走勢或較好，暫對中港股市「低配」，僅將少許美股倉位換至中國股市。

宏利：香港要持續復甦必須要通關、港股估值低，中央料續維持對科網行業的監管，看【下一頁】

「環球股市不平，但為何一些較平的地方無人買？有些新興市場也是平，但大環境令投資者不敢追平貨，而是追逐地方氣候較穩定作部署。當市場氣氛好轉時，港股可追落後。」

他建議，投資部署宜較短綫，旗下基金希望以穩定為主，配置較多金融股及收息為主的公用股，偏好有新能源概念的能源股，因沒有太多逆風，料續跑出；金融股則因加息利好息差。

富蘭克林認為，現時投資新興股票市場及亞洲須審慎，疫情對於貿易往來有阻礙，通脹仍然在攀升，若通脹偏向薪酬方面，問題更大，投資宜避開低利潤、勞動密集型公司。同時，要避開易受政策風險干預板塊，例如房地產，中概股亦未到撈底時機。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

【專訪足本內容】富蘭克林看淡港股，首季或跑輸環球

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