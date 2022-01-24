【電子煙概念股】華寶國際股價曾插76%、市值失356億　大股東朱林瑤遭立案調查　

▲ 【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、兩觸發冷靜期 控股股東朱林瑤遭立案調查

從事香精及烟草業務的華寶國際 （00336） 開市前公布，公司主席、首席執行官、控股股東朱林瑤遭立案調查，華寶國際稱暫時未知朱林瑤查所涉嫌違法事宜的性質任何詳情。華寶國際今早股價大跌，最多跌76%，低見3.5元。

▲ 華寶國際今早兩度觸發「冷靜期」市調機制

華寶國際早市兩度觸發市調機制冷靜期，均是因為股價從即市低位反彈所致。不過，兩次冷靜期後，華寶國際表現再轉弱，半日跌66%，報4.85元，成交12億元，最新市值157億元。

以3.5元即市低位，華寶國際從上周五收市價14.52元，市值最多蒸發356億元。

華寶國際被視為電子煙概念股 朱林瑤持股71%

華寶國際表示，朱林瑤持有公司71%股權，並指受查一事由附屬公司華寶股份（深：300751）通知，華寶股份收到耒陽市監察委員會立案通知書，而目前業務經營保持正常。

華寶國際在中午另發公布，由公司間接持有約55.375%股權的廣東金科，與廣東中煙公司達成採購訂單，總代價4327萬元人民幣。廣東中煙也持有廣東金科17.5%股權，被視為華寶國際附屬公司的關連人士，所以須披露關連交易。

華寶國際被視為電子煙概念股之一，核心業務包括香精（煙用、食品用、日用）、香原料、煙草原料及材料（再造煙葉、膨脹煙梗、卷煙新材料等）和調味品業務的研發、生產、銷售和服務。

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