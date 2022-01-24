【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、市值失356億　深交所要求交代大股東遭立案調查細節

▲ 【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、兩觸發冷靜期 控股股東朱林瑤遭立案調查

從事香精及烟草業務的華寶國際 （00336） 開市前公布，公司主席、首席執行官、控股股東朱林瑤遭立案調查，華寶國際稱暫時未知朱林瑤查所涉嫌違法事宜的性質任何詳情。深交所其後向華寶國際發關注函，要求公司說明耒陽市監察委員會對朱林瑤立案調查事項。

深交所要求華寶國際說明截至目前就耒陽市監委會對朱林瑤的違法問題立案調查之具體事項所掌握的信息，其是否已對朱林瑤採取強制措施，並說明是否涉及公司責任和是否涉嫌存在重大違法違規行為。深交所又同時要求公司說明，所掌握的朱林瑤個人債務情況，以及目前直接或間接持有公司股份質押或其他權利受限情況，包括債務金額、是否涉及公司責任、是否被提起訴訟、質押股份數量、質押融資金額、是否存在質押平倉風險、是否存在其他股權受限情形等。

華寶國際今早股價大跌，最多跌76%，低見3.5元。該股早市兩度觸發市調機制冷靜期，均是因為股價從即市低位反彈所致。不過，兩次冷靜期後，華寶國際表現再轉弱，全日跌66%，報4.86元，成交16億元，最新市值157億元。

以3.5元即市低位計，華寶國際從上周五收市價14.52元，市值最多蒸發356億元。

▲ 華寶國際今早兩度觸發「冷靜期」市調機制

華寶國際被視為電子煙概念股 朱林瑤持股71%

華寶國際表示，朱林瑤持有公司71%股權，並指受查一事由附屬公司華寶股份（深：300751）通知，華寶股份收到耒陽市監察委員會立案通知書，而目前業務經營保持正常。

據華寶2020年年報，朱林瑤現年52歲，自2004年3月起出任董事會成員，曾擔任中國人民政治協商會議廣東省深圳市第四及 第五屆委員會委員。華寶去年委任朱林瑤兒子林嘉宇出任公司聯席主席。

華寶國際在中午另發公布，由公司間接持有約55.375%股權的廣東金科，與廣東中煙公司達成採購訂單，總代價4327萬元人民幣。廣東中煙也持有廣東金科17.5%股權，被視為華寶國際附屬公司的關連人士，所以須披露關連交易。

華寶國際被視為電子煙概念股之一，核心業務包括香精（煙用、食品用、日用）、香原料、煙草原料及材料（再造煙葉、膨脹煙梗、卷煙新材料等）和調味品業務的研發、生產、銷售和服務。

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