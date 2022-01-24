▲ 【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、兩觸發冷靜期 控股股東朱林瑤遭立案調查

從事香精及烟草業務的華寶國際 （00336） 開市前公布，公司主席、首席執行官、控股股東朱林瑤遭立案調查，華寶國際稱暫時未知朱林瑤查所涉嫌違法事宜的性質任何詳情。華寶國際今早股價大跌，最多跌76%，低見3.5元。

至上午9時53分，華寶國際已兩度觸發市調機制冷靜期，最新跌幅收窄至63%﹐暫報5.26元，成交逾5億元，最新市值仍達170億元。

值得注意是，華寶國際兩度觸發市調機制冷靜期是因為從低位反彈所致。

以3.5元即市低位，華寶國際從上周五收市價14.52元，市值最多蒸發356億元。

華寶國際表示，朱林瑤持有公司71%股權。

華寶國際被視為電子煙概念股之一，核心業務包括香精（煙用、食品用、日用）、香原料、煙草原料及材料（再造煙葉、膨脹煙梗、卷煙新材料等）和調味品業務的研發、生產、銷售和服務。

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