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【港股市況】恒生指數低開272點　阿里巴巴跌4%、中國恒大逆市升半成（不斷更新）

股市 09:36 2022/01/24

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五下挫，道指跌450點，港股今早承接低開逾200點。恒生指數開報24693點，跌272點。恒生科技指數跌2.1%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌2%；京東 （09618） 跌逾5%；中國恒大 （03333） 逆市升5%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：35】恒大系逆市造好，中國恒大 （03333） 升幅擴大至8%，高見1.95元；恒大汽車 （00708） 升2%；恒大物業 （06666） 升近7%。

【09：34】華寶國際 （00336） 瀉逾七成，破底低見3.5元。

【09：31】大市開市後跌幅擴大至近400點，低見24570點；科指跌近3%。

【09：30】新東方教育  （09901）  發盈警，股價跌逾5%，破底低見12.2元。

【盈警盈喜│教育股】新東方教育發盈警　終止K-9學科類培訓服務料導致上半年虧損至少8億美元

【09：26】長汽 （02333） 去年鎌26%，惟第四季盈利按年倒退，長汽股價跌近4%。

【業績｜汽車】長城汽車去年多賺26%、第4季盈利按年倒退　副董事長王鳳英辭任執董

【09：24】華寶國際 （00336） 接獲附屬華寶股份通知，收到耒陽市監察委員會立案通知書，華寶國際主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤因涉嫌違法接受立案調查，華寶國際股價低開近15%。

【09：22】恒生指數開報24693點，跌272點。恒生科技指數跌2.1%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌2%；京東 （09618） 跌逾5%；中國恒大 （03333） 逆市升5%。

【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局

【09：13】期指開報24680點，跌236點或近1%。

【09：07】【國泰危機】國泰預期去年度虧損收窄至蝕56至61億元　料2月起每月重新燒錢10億至15億元

【09：00】黑期跌約280點，報24623點；道指期貨升157點，報34422點。

【08：46】【內房危機】雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司　料收益近7億元

【08：06】【新冠疫苗股】康希諾擬以集中競價交易方式回購A股　回購金額介乎1.5億元至3億元人民幣

【08：02】【郵輪股】雲頂香港主席兼行政總裁、副行政總裁兼集團總裁辭任

【07：45】【盈喜盈警】協鑫新能源預期2021財年淨虧損將減少逾50%

【07：45】【盈喜】保利協鑫能源去年扭虧　轉賺約50億元人幣

【07：45】【開市9點半】阿里巴巴美股較港低逾6%　中移動母企斥資50億人幣增持A股

【07：45】港股ADR收報24595點，跌370點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.76元，較港收市價低0.49元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報464.65元，較港收市價低10.15元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.97元，較港收市價低7.13元或5.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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