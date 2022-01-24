【港股市況】恒生指數低開272點　阿里巴巴跌4%、中國恒大逆市升半成（不斷更新）

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【內房危機】雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司 料收益近7億元
美股上周五下挫，道指跌450點，港股今早承接低開逾200點。恒生指數開報24693點，跌272點。恒生科技指數跌2.1%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌2%；京東 （09618） 跌逾5%；中國恒大 （03333） 逆市升5%。
即市走勢︰
【09：35】恒大系逆市造好，中國恒大 （03333） 升幅擴大至8%，高見1.95元；恒大汽車 （00708） 升2%；恒大物業 （06666） 升近7%。
【09：34】華寶國際 （00336） 瀉逾七成，破底低見3.5元。
【09：31】大市開市後跌幅擴大至近400點，低見24570點；科指跌近3%。
【09：30】新東方教育 （09901） 發盈警，股價跌逾5%，破底低見12.2元。
【盈警盈喜│教育股】新東方教育發盈警 終止K-9學科類培訓服務料導致上半年虧損至少8億美元
【09：26】長汽 （02333） 去年鎌26%，惟第四季盈利按年倒退，長汽股價跌近4%。
【業績｜汽車】長城汽車去年多賺26%、第4季盈利按年倒退 副董事長王鳳英辭任執董
【09：24】華寶國際 （00336） 接獲附屬華寶股份通知，收到耒陽市監察委員會立案通知書，華寶國際主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤因涉嫌違法接受立案調查，華寶國際股價低開近15%。
【09：22】恒生指數開報24693點，跌272點。恒生科技指數跌2.1%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌2%；京東 （09618） 跌逾5%；中國恒大 （03333） 逆市升5%。
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董 恒大汽車董事長亦入局
【09：13】期指開報24680點，跌236點或近1%。
【09：07】【國泰危機】國泰預期去年度虧損收窄至蝕56至61億元 料2月起每月重新燒錢10億至15億元
【09：00】黑期跌約280點，報24623點；道指期貨升157點，報34422點。
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【07：45】港股ADR收報24595點，跌370點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.76元，較港收市價低0.49元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報464.65元，較港收市價低10.15元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.97元，較港收市價低7.13元或5.6%。
【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。
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責任編輯︰梁浩碩