【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）

美股收市倒升，夜期收市仍未反映美股走勢，收市跌480點，收報24181點。不過，與美股同步收市的中概股，走勢仍弱，納指金龍中國指數跌2.9%，收報8220點。阿里巴巴（09988）美股僅跌2.1％，相當於117.13港元，較港低1.6%。滙豐（00005）ADR低港2.1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 52.21 -2.1% 美團ADR 225.96 -2.9% 騰訊ADR 460.25 -2.0% 阿里巴巴美股 117.14 -1.6%

北水逆市繼續吸資，全日淨流入26.7億元，為連續14日淨流入港股。美團 （03690） 、中國移動 （00941） 及騰訊 （00700） 分別吸資7.2億、6.2億及5億元。

美股上周五下挫，道指跌450點，港股今早承接低開272點，午後跌幅擴大至逾300點，恒生指數收報24656點，跌309點，成交1243.2億元。恒生科技指數跌2.8%，報5703點。科技股下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；京東 （09618） 跌逾5%，中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 升2%；中國恒大 （03333） 升近4%。

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌480點，收報24181點

【23：08】夜期急挫500點

【23：00】夜期急跌414點。

【21：32】夜期跌幅擴大至277點。

【21：18】夜期跌266點。

【18：56】夜期跌229點。

【16：10】恒生指數收報24656點，跌309點，成交1243.2億元。恒生科技指數跌2.8%，報5703點。科技股下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；京東 （09618） 跌逾5%，中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 升2%；中國恒大 （03333） 升近4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌322點，報24643點。

【15：40】第一服務 （02107） 逆市升31%，高見1.22元，成交2035萬元，暫為升幅最大股份。

【15：22】【大行報告】美銀：內銀配合政策轉向惟放貸彈性有限 放貸予國企令銀行感放心

【15：17】阿里巴巴 （09988） 尾市跌幅擴大至近6%，跌穿120元關口，低見119.6元，成交49.8億元。

【15：11】【大行報告】瑞信：Nike等國際體育品牌內地銷情強勢反彈 料安踏成冬奧最大贏家

【15：03】上證全日升0.04%；深證升0.4%；創業板指升0.7%。

【14：47】大市跌幅擴大至300點，恒指跌309點，報24656點；科指跌2.7%，報5711點。

【14：24】恒指最新跌約250點報24713點。科指跌2.5%，報5723點。

【14：24】中資電訊股逆市上升，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升近2%；中電信 （00728） 升1%。

【14：05】【鋰電池】贛鋒鋰業曾漲逾8% 首批搭載贛鋒固態電池電動車已完成交付

【13：32】贛鋒鋰業 （01772） 逆市造好，股價升逾7%，高見126元。

【13：30】大市跌幅略為收窄至200點內，跌183點，報24781點；科指跌1.9%，報5756點。

【13：22】【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌半成ATM中最傷 逾千買盤120元排隊低撈

【13：01】港股午後初段跌約235點，報24729點；科指跌2.6%，報5716點。

【12：41】【生科股】信達生物旗下達伯坦®獲香港衛生署批准 用於治療膽管癌

【12：33】【內房危機】世茂據報與央企中海洽談出售廣州亞運城權益

【11：12】【可持續發展】京東物流已採用約2萬輛新能源汽車 每年減少約40萬噸二氧化碳排放

【12：00】恒生指數半日跌229點，報24735點，成交691億元。恒生科技指數跌2.5%，報5723點。阿里巴巴 （09988） 跌近5%，恒大系逆市上升，中國恒大 （03333） 升逾7%；華寶國際 （00336） 挫逾六成。

【11：44】恒指中午收市前跌約260點，報24704點；科指跌2.7%，報5713點。

【11：33】上證半日升0.2%；深證升0.6%；創業板指升1%。

【11：32】【異動股】新東方在線彈高12% 中期虧損收窄至約4億人幣 僱員大幅減少逾八成

【11：25】【吉利造手機】吉利控股李書福再成立手機製造公司 上周傳收購魅族手機

【11：15】電力股下跌，潤電 （00836） 跌逾3%；中國電力 （02380） 跌逾2%；龍源電力 （00916） 跌逾4%。

【11：12】恒指維持逾200點跌幅，報24718點，跌247點；科指跌2.5%，報5720點。

【11：06】國泰 （00293） 逆市升1%，高見6.67元。

【10：52】美國聯儲局將於本周議息，滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.1%；渣打 （02888） 升逾1%。

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【10：44】恒指跌幅收窄至約200點，報24761點；科指跌2.4%，報5730點。

【10：30】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌半成，低見120.6元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【10：28】中移動 （00941） 升幅擴大至2%，高見52.3元。

【10：21】中國有贊 （08083） 傳裁員，股價跌逾5%，低見0.33元。

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【10：20】創維 （00751） 跌一成，低見4.95元。

【10：17】內房股逆市向上，中海外 （00688） 逆市升0.6%；碧桂園 （02007） 升近2%；雅居樂 （03383） 升逾4%；融創 （01918） 升逾3%；世茂 （00813） 升逾4%；潤地 （01109） 跌0.3%。

【10：13】恒指最新跌近300點，報24670點，跌295點；科指跌2.8%，報5709點。

【10：10】指尖悅動 （06860） 續回吐，股價跌近六成，低見0.175元。

【10：03】復星醫藥 （02196） 股價回吐逾4%，低見34.6元。

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【10：01】保利協鑫 （03800） 發盈喜，股價逆市升逾2%，高見2.56元；協鑫新能源 （00451） 預期年度虧損減少逾五成，股價跌近2%。

【09：57】美股電動車上周五捱沽；Tesla 特斯拉（美︰TSLA）跌逾5%，吉利 （00175） 跌3%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾5%；廣汽 （02238） 跌逾1%；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%；理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【09：54】部分煤炭股逆市破頂，兗礦能源 （01171） 逆市升逾1%，破頂高見19.28元；神華 （01088） 升0.2%，破頂高見21.25元；中煤能源 （01898） 跌0.2%。

【09：47】電子煙概念股個別發展，思摩爾 （06969） 盈喜，股價升逾2%；中國波頓 （03318） 升逾14%；華寶國際 （00336） 瀉近七成。

【盈喜｜思摩爾】思摩爾料去年經調整純利按年增加約33%至46%

【電子煙概念股】華寶國際曾插76% 控股股東朱林瑤遭立案調查

【09：45】中移動 （00941） 逆市升逾1%，高見52.2元。

【中國移動】中移動：母企擬斥資最多50億人幣增持A股

【09：44】恒大 （03333） 升逾11%，重上2元水平，高見2.01元。

【09：41】科技股下跌，ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 跌近半成。

【09：35】恒大系逆市造好，中國恒大 （03333） 升幅擴大至8%，高見1.95元；恒大汽車 （00708） 升2%；恒大物業 （06666） 升近7%。

【09：34】華寶國際 （00336） 瀉逾七成，破底低見3.5元。

【09：31】大市開市後跌幅擴大至近400點，低見24570點；科指跌近3%。

【09：30】新東方教育 （09901） 發盈警，股價跌逾5%，破底低見12.2元。

【盈警盈喜│教育股】新東方教育發盈警 終止K-9學科類培訓服務料導致上半年虧損至少8億美元

【09：26】長汽 （02333） 去年鎌26%，惟第四季盈利按年倒退，長汽股價跌近4%。

【業績｜汽車】長城汽車去年多賺26%、第4季盈利按年倒退 副董事長王鳳英辭任執董

【09：24】華寶國際 （00336） 接獲附屬華寶股份通知，收到耒陽市監察委員會立案通知書，華寶國際主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤因涉嫌違法接受立案調查，華寶國際股價低開近15%。

【09：22】恒生指數開報24693點，跌272點。恒生科技指數跌2.1%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌2%；京東 （09618） 跌逾5%；中國恒大 （03333） 逆市升5%。

【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董 恒大汽車董事長亦入局

【09：13】期指開報24680點，跌236點或近1%。

【09：07】【國泰危機】國泰預期去年度虧損收窄至蝕56至61億元 料2月起每月重新燒錢10億至15億元

【09：00】黑期跌約280點，報24623點；道指期貨升157點，報34422點。

【08：46】【內房危機】雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司 料收益近7億元

【08：06】【新冠疫苗股】康希諾擬以集中競價交易方式回購A股 回購金額介乎1.5億元至3億元人民幣

【08：02】【郵輪股】雲頂香港主席兼行政總裁、副行政總裁兼集團總裁辭任

【07：45】【盈喜盈警】協鑫新能源預期2021財年淨虧損將減少逾50%

【07：45】【盈喜】保利協鑫能源去年扭虧 轉賺約50億元人幣

【07：45】【開市9點半】阿里巴巴美股較港低逾6% 中移動母企斥資50億人幣增持A股

【07：45】港股ADR收報24595點，跌370點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.76元，較港收市價低0.49元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報464.65元，較港收市價低10.15元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.97元，較港收市價低7.13元或5.6%。

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【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

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責任編輯︰梁浩碩