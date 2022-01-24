【國泰危機】國泰航空料2月起每月重新燒錢10至15億元　預期去年虧損收窄至56至61億元

▲ 【國泰危機】國泰預期去年度虧損收窄至蝕56至61億元 料2月起每月重新燒錢10至15億元

國泰航空 （00293） 開市前公布，預期去年度虧損收窄至蝕56億至61億元，相較2020年度蝕216億元大減。國泰航空行政總裁鄧健榮表示，國泰航空由2020年上半年每月現金消耗25億至30億元，改善至2021年下半年大致上實現正現金流，惟預告今年現金流情況再度轉差。

國泰航空股價即市由跌轉升，暫升0.3%，報6.61元，成交1090萬元。

國泰航空指，港府於去年12月底及1月初進一步收緊旅遊限制及機組人員的檢疫要求，影響客運及貨運運力。今年1月，國泰僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起， 每月的營運現金消耗將為10億至15億元，即重回國泰裁員重組初期表現。

同時，公司採納增加機組人員資源的應對措施，估計可讓每月較現時額外增加約5%的貨運運力。與國泰去年11月營運疫情前71%貨運運力大幅減少。

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國泰燒錢水平回升至裁員初期表現 2月貨運可回升5%

公司指，去年業績改善主要因貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續有效地管理現金和成本。此外，2020年年度業績包括減值及企業重組等單次支出，該等開支於2021年亦顯著減少。

同時，國泰公布2021年12月份客、貨運量數據。去年12月份載客9.2萬人次，較2020年同月增加130.6%，但相比疫情前2019年12月的水平則下跌96.9%。收入乘客千米數按年上升 156.5%，但與2019 年12月相比減少 95.1%。乘客運載率上升 18.2個百分點至36.6%。2021年全年計，國泰載客人次較2020年減少84.5%，運力下跌61.8%，而收入乘客千米數則下跌79.5%。

至於貨運表現，國泰去年12月運載13.46萬公噸貨物，按年增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%，上月運載率按年上升4個百分點至84.3%。2021年全年計，載貨量較2020年增加0.1%，惟運力下跌10.9%，而貨物收入噸千米數則下跌1.1%。

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編輯：姚卓然

