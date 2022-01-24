【內房危機】雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司　料收益近7億元

雅居樂（03383）擬向中海外（00688）出售其合營公司廣州利合集團，總代價為18.4億元(人民幣‧下同）。雅居樂預期於交易完成後，公司將會錄得估計收益約6.99億元。

雅居樂表示，有條件同意出售而買方（即中海外）有條件同意購買股權（無任何權利負擔），佔廣州利合集團約 26.66%的股權，而中海外本身持有廣州利合集團20%股權。

廣州利合集團主要於中國從事物業開發業務，主要物業處廣州市番禺區石樓鎮廣州亞運城，是一座名為「廣州亞運城」的商住混合式綜合體，總建築面積約為585萬平方米。廣州利合集團去年除稅後純利為29.8億元，資產淨值為29.1億元。

同時，廣州利合集團分別為廣州利合物業管理及廣州世佳裝飾的100%控股公司。完成時，中海外須承擔雅居樂向合營公司償還貸款的所有責任。廣州利合物業管理主要於中國從事物業管理業務， 而廣州世佳裝飾主要於中國從事建築裝飾及裝修業務。

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編輯：姚卓然