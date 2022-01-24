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【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令

股市 15:08 2022/01/24

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【郵輪股】雲頂香港主席兼行政總裁、副行政總裁兼集團總裁辭任

雲頂香港 （00678） 公布，考慮JPLs已於1月21日（百慕達時間）獲委任及彼等已獲百慕達法院授權行使權力處理公司業務事宜，「丹斯里」林國泰已辭去雲頂香港主席兼行政總裁及執行董事職務，因此，亦不再擔任公司薪酬委員會及提名委員會成員；區福耀已辭去公司副行政總裁兼集團總裁及執行董事職務，1月21日起生效。

林國泰及區福耀均已確認，彼等與雲頂香港董事會並無意見分歧。

雲頂香港早前公提交清盤呈請及申請委任臨時清盤人，股份停牌。

雲頂旗下水晶合韻號　欠燃油費遭美發出扣押令

另外，雲頂香港旗下豪華郵輪水晶合韻號（Crystal Symphony）據報因為拖欠燃油費，被邁阿密發出扣押令，若水晶合韻號進入美國水域將會被扣押，水晶合韻號現時已轉泊巴哈馬。

Peninsula Petroleum Far East向美國地方法院提起訴訟，尋求追回自2017年以來交付給雲頂3艘郵輪的未支付船用燃料費，總計為460萬美元（約3588萬港元）。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此即睇】 

【郵輪股】雲頂香港授權聯席臨時清盤人JPLs行政權 以緊急評估公司財務狀況及確認可行的補救計劃、股份續停牌

【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　

責任編輯︰梁浩碩

港股 雲頂香港（00678）

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