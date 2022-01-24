▲ 【盈喜】保利協鑫能源去年扭虧 轉賺約50億元人幣

保利協鑫能源 （03800） 發盈喜，去年度扭虧為盈。保利協鑫公布，預期截至2021年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔淨利潤約50億元人民幣，相對去年同期錄得公司擁有人應佔淨虧損約為57億元人民幣。保利協鑫上周五收報2.47元，升0.8%，成交2.7億元。

保利協鑫表示，全球能源清潔化背景下，光伏行業需求持續大幅增長，光伏材料價量齊升，並將維持持續景氣。2021年度內，集團顆粒硅產出佔集團硅料總產量的約18%（不包含集團的聯營公司的硅料產量），顆粒硅利潤優勢已初步顯現，預計在2021年度該分部將錄得利潤約54億元人民幣，相對去年同期虧損約49億元人民幣。

另外，集團的其他非光伏材料業務分部預計2021年度錄得總虧損將較2020年度同期的總虧損約12億元人民幣減少逾50%，主要由於2020年度錄得的光伏電站及若干應收款項一次性減值虧損減少，及償債後融資成本減少所致。然而，總虧損減少因光伏電站規模縮減而部分被抵銷。

保利協鑫又表示，2021年集團已建成3萬噸顆粒硅產能，其中2萬噸已於公告報出日前實現滿負荷生產，剩餘產能預計2022年2月可全部達產。顆粒硅投運項目成本、品質標準均已達到或超出預計水平。

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責任編輯︰梁浩碩