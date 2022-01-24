[第五波疫情]復星醫藥旗下公司 獲授權生產新冠口服藥

代理復必泰的復星醫藥(02196)宣布，於1月7日，公司的全資附屬公司上海復星醫藥產業發展有限公司與藥品專利池組織訂立一份分許可協議，藥品專利池為一家根據瑞士法律註冊的非營利性組織，其宗旨為通過自願許可和專利池的方式，增加中低收入國家和地區取得優質、安全、有效及價格上可負擔藥品的機會。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

協議的主體事項為Molnupiravir的分許可。該藥物是一種可抑制新冠病毒的致病因子, 複製的在研新冠治療口服藥物 ， 由默沙東與Ridgeback Biotherapeutics LP合作開發。藥品專利池組織獲默沙東許可，可進一步向其他製造商授予與該藥物有關的若干專利及專有技術的分許可。

長城汽車去年多賺26% 兩執董因工作需要離任 詳情請看【下一頁】

根據該協議 ， 藥品專利池已向上海復星醫藥授予非獨家許可 ， 其中包括在 105 個 中低收入國家和地區開展生產該藥物的原料藥及成品藥、商品化以及與之相關的權利。被許可人將在通過世界衛生組織預認證或經國際人用藥品註冊技術協調會相關成員機構批准的生產設施上進行生產。於本公告日期，該藥物的成本和相關定價暫無法確定，但鑑於該分許可旨在促進中低收入國家和地區獲得該藥物，預計在該分許可下該藥物的定價將會低於中高收入國家的售價。

根據公開資料，該藥物只在包括英國、美國及日本在內的若干國家獲得有條件批准或緊急使用授權。由於該藥物有關的臨床數據有限，該藥物的臨床使用可能導致未曾報告的嚴重不良事件或意外不良事件。於本公告日期，復星醫藥尚未開始生產該藥物，亦未取得任何有關該藥物的採購訂單。

同場加映 【iM會客室】香港股市已群體免疫？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



