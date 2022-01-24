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【業績|汽車股】長城汽車去年多賺26%、第4季盈利按年倒退　半日挫逾7%

股市 12:12 2022/01/24

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【業績｜汽車】長城汽車去年多賺26%、第4季盈利按年倒退　副董事長王鳳英辭任執董

長城汽車 （02333） 公布2022年業績快報，長城汽車去年營業收入按年增32%至1,363億元（人民幣，下同），列帳盈利按年增長26%至67.8億元，扣除非經常損益後全年多賺12%至42.9億元。長城汽車去年盈利增長不錯，但較首3季盈利增長91%急放慢，也遜於市場預期。

據彭博數據資料，市場平均預期長汽去年盈利為75.77億元。

長城汽車今早最多跌逾9%，最低見22.7元，中午報23.2元，跌7%。

單計第4季，長汽季度營業總收入增長回順至11%，單季收入455億元，但列帳盈利按年少34%至18.4億元，扣除非經常損益後盈利按年少67%至6.36億元。

長汽未在業績快報詳細交代第4季表現，僅指全年盈利增加主要受惠整車銷量增加所指。

長汽副董事長王鳳英辭任執董　執董任期長達21年

業績快報以外，長汽宣布兩名執行董事辭任，公司副董事長、總經理王鳳英因工作需要辭去長汽執行董事、副董事長及戰略及可持續發展委員會委員的職務，但繼續出任總經理。另一執董楊志娟亦已辭任，將繼續在公司生產技術開發中心任總經理助理職務。

長汽表示，二人確認與董事會無意見分歧，也無有關辭任的事宜須股東或聯交所注意。王鳳英於1991年已加入公司，僅較董事長魏建軍遲一年加入公司，負責市場營銷管理，從2001年出任公司執行董事。

公司建議，委任公司副總經理趙國慶及財務總監李紅栓出任公司執行董事。

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