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長城汽車去年多賺26% 兩執董因工作需要離任

股樓投資 22:44 2022/01/23

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長城汽車 (02333)公布去年業績快報。集團去年盈利按年上升26%至67.8億人民幣。長汽表示，去年盈利增加的主要原因是整車銷量增加所致，公司篤定全球化智能科技公司轉型團，聚力電動化、智能化技術革新與全球化發展，深化品類創新與用戶運營，完善體系力及生態建設。年度內銷量提升、車型結構改善，促進業績上漲。

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長汽同時公布一系列人事調動。副董事長暨總經理王鳳英因工作需要辭去長城汽車執行董事、副董事長及戰略及可持續發展委員會委員的職務，她將繼續在公司擔任總經理職務。另一執行董事楊志娟於同日因工作需要辭去公司執行董事的職務，她將繼續在公司生產技術開發中心任總經理助理職務。長汽同時委任副總經理趙國慶和財務總監李紅栓為執行董事。

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撰文 : 李尚毅

長城汽車（02333） 港股

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