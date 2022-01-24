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英國政壇再傳醜聞 工黨副黨魁被揭私會已婚男黨友

環球社會熱點 08:05 2022/01/24

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英國首相約翰遜鬧出派對門事件面臨獨立調查之際，在野工黨也傳出桃色醜聞。工黨副黨魁韋雅蘭被揭與已婚男黨友私會，兩人更同時步離韋雅蘭的寓所，其後一同坐車前往國會參與英國首相約翰遜捲入派對門的質詢環節。

約翰遜妻捲入派對門 封城邀密友訪首相府聚會 【下一頁】

現年41歲的韋雅蘭（Angela Rayner）作為國會議員，獲每年3萬英鎊（約31.7萬港元）的津貼租住位於倫敦南部的公寓。

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英媒《太陽報》上周六（22日）報道，指該報上周三（19日）拍攝到韋雅蘭與39歲工黨國會議員塔里（Sam Tarry），早上一同步離女方的香閨，雙雙乘坐的士前往國會開會。

而韋雅蘭當日於國會坐在工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）身邊，就派對門一事對約翰遜（Boris Johnson）進行質詢。

《太陽報》形容塔里當時看起來十分匆忙，除了鞋帶解開外，外套衣袋外更伸出一根形狀似是牙刷的東西。

韋雅蘭參選工黨副黨魁時，塔里擔任其競選經理。塔里已婚並育有兩子，但據報現時與妻子處於分居狀態。《太陽報》指韋雅蘭自從與丈夫分開後，就與塔里過從甚密。

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？ 【下一頁】

《太陽報》引述消息人士指，韋雅蘭與塔里已經約會了一段時間並試圖保密，但工黨内部不少人都知道兩人關係。

夏國賢（Matt Hancock）去年被揭於辦公室内違反防疫措施與女下屬擁吻，並委任對方為衞生部非執行委員。當時韋雅蘭批評夏國賢違反守則，去信約翰遜要求他辭退夏國賢。

消息人士指韋雅蘭與已婚人士關係親密，卻批評夏國賢，認為這點使其難以置信。

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責任編輯：鄭錦玲

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