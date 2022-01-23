[新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元

繼美國私募基金TPG (美:TPG)近日在美國上市後，外電報道，亞洲知名私募基金太盟(PAG)也計劃申請來港上市，集資20億美元即156億元。一旦於今年落實上市，或成為亞洲近年最大型私募基金上市交易。

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太盟主要業務包括絕對回報相關投資，房地產投資；以及私募股權收購和成長基金等。集團目前管理資產規模達450億美元。包括於2019年，以90億元從新加坡主權基金淡馬錫旗下豐樹投資，收購前稱豐樹中心，現稱宏利廣場的觀塘甲級寫字樓。

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據了解，太盟仍和顧問磋商潛在上市事宜，未有最終定案，會否啓動上市仍取決於市場情況。

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