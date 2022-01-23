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【互聯網監管】小紅書遭行政罰款30萬人幣　小紅書：處罰涉未成年信息審核漏放、會提升平台治理能力

新股IPO 19:37 2022/01/23

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小紅書遭行政罰款30萬人幣　小紅書：處罰涉未成年信息審核漏放、會提升平台治理能力

據公開信息顯示，早前市傳來港上市的網絡內容分享平台小紅書，旗下關聯公司被指違反《未成年人保護法》，遭上海市黃浦區文化和旅遊局罰款30萬元。小紅書回應指，有關行政處罰是因12月央視報道提及的未成年審核漏放問題，會持續提升平台治理能力。

據公開信息指，是次處罰的具體事由為，網絡服務提供者發現用戶發布、傳播含有危害未成年人身心健康內容的信息，沒有立即停止傳輸相關信息，採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等處置措施。

小紅書表示，公司將持續提升對不良信息的識別能力，持續提升平台治理能力，也歡迎廣大用戶通過平台舉報渠道，對不良信息進行舉報，平台將第一時間進行處理。

去年12月，央視曾報道指，小紅書涉嫌洩露未成年隱私及內容審核不嚴等問題。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此即睇】 

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【新股IPO】小紅書完成新一輪5億美元融資　淡馬錫、騰訊及阿里有份參與　投後估值200億美元

記者：梁安琪

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