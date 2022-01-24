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愛爾蘭兩男為呃退休金 竟強拖屍體入郵局？

環球社會熱點 09:05 2022/01/24

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愛爾蘭媒體報道，兩名男子上周五（21日）強行拖1具屍體進愛爾蘭郵局，企圖領取死者退休金。2名男子行徑被揭發後，選擇棄屍而逃，愛爾蘭警方將對涉事屍體進行屍檢。愛爾蘭當地官員對事件感到震驚，指死者生前並未和任何人結仇。

末日鐘維持距午夜100秒 連續3年未變 【下一頁】

《愛爾蘭時報》（Irish Times）報道，上周五約上午11月30分，一名男子進入卡洛郡（County Carlow）郵局，表示要幫一個男性長者領取退休金。工作人員指，領取退休金時必須要當事人親身到場，拒絕男子要求。

惟該男子未有放棄， 不久後帶同一名看起來60多歲的男子與另一名男子折返。60多歲的男子由其餘2人攙扶，進入郵局時更需2人「撐起」（propped up）。年輕男子再次要求領取長者退休金，但男長者的樣子看起來十分不適，雙腳更被拖在地上。

一名郵局附近女性居民透露，女兒看到兩名男子將死者抬入郵局的過程生疑，決定與郵局職員報警。兩名男子見事情敗露，即刻棄屍而逃。

英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理 【下一頁】

愛爾蘭警方表示，正在調查卡洛郡一名男性長者的死亡原因，將對屍體進行屍檢。

據悉死者生前和2名男子認識，卡洛郡郡長Ken Murnane透露涉事郵局非常繁忙，經常大排長龍。他表示對事件感到震驚，難以相信有人會作出如此行為。他亦指涉事死者生前並未和任何人結仇，對死者家屬致以同情。

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責任編輯：李俊儀

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