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【新年商機】兒童寵物客製揮春銷情不俗　大定單消費達1000至2000元

商業 11:00 2022/01/24

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臨近新年，除了傳統揮春，近年亦興起客製化的「人形」揮春，有不少父母買來送禮。（受訪者提供圖片）

臨近新年，除了傳統揮春，近年亦興起客製化的「人形」揮春，有不少父母買來送禮。

【新年商機】花墟帶旺利是揮春生意　商戶薄利多銷生意增1至2成

售賣人手繪製揮春的Little Deeper，其負責人何小姐（魚蟹籽媽）是一名全職90後媽媽，反映今年銷情不俗，人均消費約400至500元。該企主打客製及原創設計，揮春上印有小朋友或寵物相片，故有不少客人購來派予親朋戚友，最大定單消費達1000至2000元。

她反映，左右門神對聯最受顧客歡迎，不少客人自訂對聯、兩邊不同人像。何小姐表示，該店專做客製商品，本就需要預早下訂及安排製作、印刷，取消年宵暫對該店生意沒有太大影響。

【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集

她又指出，今年新年較上年早，該店於聖誕前已着手籌備新年生意，過年氣氛雖比往年失色，惟「市民反而願意消費，可能想打造新年氣氛」，認為疫下多人留港，變相有時間增加家中裝飾。

增加電子揮春貼圖

提到疫下有何新招吸引顧客，何小姐指出，眼見聚會減少，該店特地新增手機貼圖，讓顧客把自訂的電子揮春傳給親朋好友。

她又指出，業界會發生同行抄襲的事件，希望大家尊重原創，該店每年都會繪畫新嘅款式、及對應該年生肖，保持產品獨一無二。

【虎年郵票】聯合國發行虎年郵票版張　每枚售1.30美元

記者：李智美

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