【新年商機】花墟帶旺利是揮春生意　商戶薄利多銷生意增1至2成

▲ 農曆新年的傳統習俗少不了貼揮春及派利是，市民今年無法遊，反增消費買利是封及佈置家中。(資料圖片)

農曆新年的傳統習俗少不了貼揮春及派利是，市民今年無法遊，反增消費買利是封及佈置家中。受訪市民廖小姐稱，共花約200元買揮春裝飾家中及辦公室，並反映今年有不少商戶減價，優惠吸引。

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位於花園街的檔主劉小姐稱，晚市禁堂食下人流明顯減少，惟花市取消，吸引不少人流往附近的旺角花墟買年花，大多順道到花園街選購利是及揮春；加上該店走薄利多銷路線，生意額比上年仍升約1至2成。

她反映，6點後整個街道的人流明顯減少，只好靠「買多減多」優惠吸引顧客，星期六、日的家庭客生意亦有增加。她稱，人均消費金額不等，介乎10元至300元，「有人只買一包利是封，亦有家庭客買20對揮春自用及送人」。

財神爺揮春最為熱賣

另外，特地租下短約舖面售揮春及利是封的「春意」，其負責人何先生稱，門市整體生意額升約1成。他表示，今年產品整體售價下調約2成，「利是封兩包只售10元，一對揮春售15元，所以賺得不多」。

何先生指出，今年財神爺的揮春最為熱賣，「近兩年市道差，有顧客稱買財神爺，希望保佑中新年金多寶」。他又稱，觀察到今年的利是封比往年好賣，「銀行派少了免費利是封予一般市民，往年散客都派，今年卻調配資源集中送精製利是封給大客」，故令商戶收惠。

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重心轉往網上生意

不過，受防疫政策影響，有新年市集攤檔遭取消的商戶生意因此受打擊。大喜慶的負責人蘇生稱，明白主辦方決定，除了其他門市，料部分重心轉往網上生意。

他反映，今年網上的查詢量及生意額大增，網店生意額比往年升近1倍。他認為，市民今年的消費意慾不差，人均消費約80至160元。跟往年一樣，生肖款式的利是封最受歡迎。

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記者：李智美