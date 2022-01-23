陳茂波指本財年財政 遠較預期理想 稱有必要推出逆周期措施

財政司司長陳茂波發表網誌。他指出，在推動經濟復蘇上，關鍵一步是全力管控疫情。近期再次收緊的社交距離措施，無可避免會影響市民的日常生活和商戶的經營。然而，只有成功管控好疫情才能將其對社會及經濟造成的影響減到最低。希望大家全力配合防疫工作，遵守強制檢測要求，並積極呼籲親友接種疫苗。

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他表示為應對兩年的經濟下行，預算案提出了大規模的逆周期措施，導致出現較大的財政赤字和令財政儲備減少。雖然情況令部份人感到憂慮，但其實香港經濟一直擁有高度的韌力和靈活性，並以去年的情況為例，只要疫情持續穩定受控，內地和外圍經濟環境正面，香港的經濟活動得以比較有力的恢復，對政府的財政收入提供了支持，令即將完結的的財政年度的財政狀況遠比預期理想。

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陳茂波又指，面對世紀疫情，有必要推出逆周期措施以穩住經濟、穩住信心。

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