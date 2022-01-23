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【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局

股市 18:50 2022/01/23

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中國恒大 （03333） 宣布最新董事變更。中國恒大在港交所公告，自今日起，肖恩獲委任為執行董事，梁森林獲委任為非執行董事。賴立新、黃賢貴辭任執行董事。獲委任非執董的梁森，擁有逾30年之銀行及資產管理經驗，於2018年加入中國信達資產管理股份有限公司，自2019年5月起擔任信達香港董事長。

廣東省政府擬3月前推出恒大債務重組框架，詳見【下一頁】

信達香港為中國信達全資子公司，主要從事境內外不良資產投資、 股權投資 、夾層投資、 債權投資及證券投資、 中長期債券發行、 優質資產及結構性固定收益產品及跨境金融服務。

50歲的肖恩為恒大汽車 （00708） 執行董事及董事長，及恒大集團有限公司執行總裁。肖恩於2013年11月加入公司，曾擔任公司常務副總裁 、恒大旅遊集團有限公司董事長及恒大新能源汽車集團董事長，擁有逾28年商業經驗。

早前據報廣東省政府計劃在3月前公布中國恒大債務重組的大致框架，並計劃將恒大的資產主要出售給國資主導的投資者。

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更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

港股 恒大 恒大汽車（00708） 中國恒大（03333）

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