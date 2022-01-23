【能源市場】法國能源轉型 蜆殼公司投資45億美元

周六（22日）援引首席執行官范伯登 （Ben van Beurden ）的採訪報導稱，蜆殼公司已在法國確定了 40 億歐元（45 億美元）的潛在投資，以支持該國開發可持續能源。據彭博報導，蜆殼公司希望投資海上風電場項目、創建電動汽車電池充電站以及為飛機生產氫氣和生物燃料。范伯登在採訪中說：「法國是能源轉型投資的主要國家之一。」

周一（17日），法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布了21個新的投資項目，他的辦公室稱這些項目總金額達40億歐元。 這聲明和蜆殼公在總統大選前不到三個月的興趣可能有助於提高他在吸引外國投資者方面的信譽。

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編輯：袁曉萱