  • 20°C
香港時間 : 2022123日 (日) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能源市場】法國能源轉型 蜆殼公司投資45億美元

股樓投資 21:30 2022/01/23

分享：

周六（22日）援引首席執行官范伯登 （Ben van Beurden ）的採訪報導稱，蜆殼公司已在法國確定了 40 億歐元（45 億美元）的潛在投資，以支持該國開發可持續能源。據彭博報導，蜆殼公司希望投資海上風電場項目、創建電動汽車電池充電站以及為飛機生產氫氣和生物燃料。范伯登在採訪中說：「法國是能源轉型投資的主要國家之一。」

周一（17日），法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布了21個新的投資項目，他的辦公室稱這些項目總金額達40億歐元。 這聲明和蜆殼公在總統大選前不到三個月的興趣可能有助於提高他在吸引外國投資者方面的信譽。

 

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮


同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

編輯：袁曉萱

開啟hket App，閱讀全文
汽車 生物燃料 法國 馬克龍

上一篇文章

[新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元

下一篇文章

【國際消息】憂慮中國威脅 美國反對世衛提高成員國年度捐助的計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
[內房危機] 傳廣東省政府委託普華永道 審計佳兆業資產
內房危機] 傳廣東省政府委託普華永道 審計佳兆業資產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款