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【國際消息】憂慮中國威脅 美國反對世衛提高成員國年度捐助的計劃

環球政經 21:00 2022/01/23

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世衛組織最大捐款國美國，據報抗拒一項讓組織可以擁有更大獨立性的建議。

建議由世衛可持續融資工作組提出，旨在增加每個成員國的年度捐助。支持者認為，目前世衛資金主要依賴成員國及慈善團體的自願捐款，世衛要將焦點放在資助者設定的優先項目，並導致在問題出現時，不太能夠批評成員國。

路透社引述歐洲官員說，包括德國在內的歐盟主要捐助者，以及大多數非洲、南亞、南美和阿拉伯國家，都支持計劃。但有美國官員說，華府反對這項改革，擔心世衛應對未來威脅的能力，包括來自中國的威脅。兩名歐洲官員說，中國未表明立場，另一名官員說，中國是提議的批評者之一。

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編輯：袁曉萱

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