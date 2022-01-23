【新冠疫情】CDC研究表明 第三劑針對Omicron變異的最佳保護

美國疾病控制和預防中心（CDC）的三項大型新研究強調，加強注射以提供針對Omicron冠狀病毒變體的最佳保護的重要性。

這是第一個檢驗增強劑對Omicron的影響的真實數據，Omicron現在占美國冠狀病毒病例的99%以上。周五（21日）發布的研究提出了一個問題，僅接種兩劑疫苗的人是否應視為已完全接種疫苗。CDC疫苗顧問威廉沙夫納博士說：「我們必須將完全接種疫苗重新定義為三劑。」

發表在醫學雜誌JAMA上的第三項研究表明，使用增強劑有助防止人們因Omicron而生病。該研究對美國超過13,000宗Omicron病例進行了研究，發現與僅接受兩次注射的人相比，接受增19強劑的人出現症狀感染的機率低66%。三項大型新研究都發現，未接種疫苗的人感染Covid-的風險最高。疾病預防控制中心目前表示，一個人在接種了主要的Covid-19疫苗後被認為已完全接種疫苗——在他們接受第二劑mRNA疫苗兩周後，或在他們第一劑強生疫苗後兩周。 建議所有12歲及以上的人在初次接種疫苗後5個月接種加強劑。

根據美國疾病控制與預防中心的數據，有資格接受加強注射的人中，少於一半注射了加強劑，美國總人口中只有大約四分之一完全接種和加強了疫苗。

有資格接種疫苗的美國人口中有近 20%（即 5 歲及以上）尚未接種任何劑量的 Covid-19 疫苗。

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編輯：袁曉萱